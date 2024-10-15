حملات لإجراء صيانة شاملة لأعمدة الإنارة بحى الشهداء

قامت الوحدة المحلية بحى ثانى الاسماعيلية حى الشهداء، حملة موسعة لإجراء صيانة شاملة لأعمدة الإنارة بشارع الجعيص والشوارع الفرعية والجانبية، بعد أن توقفت عن الإنارة بعض شوارع حى الشهداء.

وقالت المهندسة سعدية حجاب ، رئيس حى ثانى الاسماعيلية، إنه جرى تشكيل فريق من الفنيين لإجراء الصيانة الشاملة لأعمدة الإنارة بحي الشهداء ، عقب تلقي من حسين عبدربة احد القيادات الشعبية والمجتمعية بحى الشهداء ، تفيد بقطع التيار الكهربائي عن شوارع الحي بالكامل؛ ولإصلاح الكشافات واستبدال التالف منها، وإجراء صيانة للأعمدة.

وأوضحت رئيسة الحى ، في تصريح للوفد ، أن العمل استمر على مدار يومين لصيانة أعمدة حي الشهداء ، وعادت الإنارة لشوارع الحي، موجها بإجراء صيانة شاملة لأعمدة الإنارة العمومية بشوارع المدينة، بجانب الاستمرار في شن حملات النظافة اليومية.

وأكدت أنه جار رفع المخلفات والرمال بحي الشهداء ، وتكثيف أعمال النظافة بحي الشهداء والجعيص وعبدالحكيم عامر وشل وتسوية الشوارع، تحت إشراف مهندس أيمن عبدة وفريق من الادارة الهندسية ، والتي تجري بشكل يومي بالتبادل بين كافة أحياء المدينة.

وأشارت سعدية، إلى أن اللواء اكرم جلال ، محافظ الإسماعيلية وجه بتفعيل منظومة النظافة الجديدة لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، واستعادة الوجه الحضاري للشوارع والميادين ليشعر المواطن بالرضا؛ لذا يجري رفع مئات الأطنان من المخلفات يوميًا بطريقة آمنة وصحية.

وقدم حسين عبدربة الذى طالبة بانارة حى الشهداء الشكر إلى محافظ الإسماعيلية ورئيسة حى ثانى وجميع العاملين وفريق العمل بالحى الذين اعادو للحرى رونقة وانارة الشوارع والحفاظ على الطابع الأصيل لحى الشهداء بالإسماعيلية

وطالب " حسين عبدربة " اللؤاء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بتغير شبكة الصرف الصحي وتغير شبكات مياه الشرب ورصف الشوارع والارصفة الداخلية

طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المناطق المحرومة من الخدمات ورفع كفاءة المناطق بالأحياء