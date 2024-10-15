ندوة توعوية حول «قراءات فى الاستراتيجيات الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 رؤى شبابية»

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة؛ ندوة توعوية تحت عنوان «قراءات فى الاستراتيجيات الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 رؤى شبابية» وذلك بمقر المديرية.

بحضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور مجدي الحصرى رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية.

استهدفت الندوة استعراض جهود جهاز شئون البيئة لمحافظة الشرقية للحد من آثار التغيرات المناخية، وخطة العمل المناخي فى إطار أهداف التنمية المستدامة والإستراتيجية الوطنية للمناخ 2050.

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أهمية التعاون الوثيق مع جهاز شئون البيئة فى تنفيذ أنشطة توعية مختلفة للتوعية بالقضايا المناخية، وذلك من خلال أعضاء القيادات الشبابية وبرلمان الشباب، وبرامج التثقيف السياسي، ونادي المناخ، وأندية التطوع، والورش التوعوية والتعليم المدني لتحقيق رؤية مصر 2050 وهدفها بناء المجتمع المصري.

وبّين الدكتور مجدي الحصري جهود وكيل وزارة الشباب والرياضة فى تطوير المديرية لنشر الوعى البيئي والمشاركة فى مبادرة اتحضر للاخضر وهنجملها، ومشاركة الطلائع فى زراعة الأشجار والتشجير فى المدن والاحياء ومراكز الشباب، لتحقيق رؤية مصر الشباب، لافتا إلى أن مصر من أفضل الدول العالمية والإفريقية فى العمل البيئي، مشيرا إلى اتجاه محافظ الشرقية إنشاء مصنع تدوير المخلفات البلدية لانتاج الـ rdf.

وألقت الباحثة سمر طلعت اخصائي توعية بجهاز شئون البيئة لمحافظة الشرقية ندوة تعريفية عن التغيرات المناخية ومفهومها وأسبابها والآثار المترتبة عليها، والتأكيد على دور الشباب في مواجهة هذه الظاهرة من خلال التوعية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وزراعة الأشجار.

حضر اللقاء كل من: الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة، والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وأعضاء الكيانات الشبابية والمتميزين فى أنشطة التعليم المدني، وأعضاء نادي القيادات الشبابية، وأعضاء مراكز الشباب بمحافظة الشرقية.