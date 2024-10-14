بتر بالساق وارتجاج بالمخ.. ننشر الحالة الصحية لمصابي حادث طريق الجلالة

حصلت بوابة الوفد على أسماء الطلاب المصابين فى حادث طريق الجلالة، الذي وقع مساء اليوم وراح ضحيته 12 طالب وأصيب 32 أخرين.

أسماء مصابي حادث طريق الجلالة

وتضم أسماء المصابين : أسماء رضا محمود، 20 سنة، طالبة طب أسنان، مصابة ببتر بالساق اليمنى وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، ملك محمود علي، 20 سنة، اشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، روزانا خيري بشير، 19 سنة، طالب كلية طب أسنان، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، علي أيمن عبد السلام سيد، 26 سنة، سائق الميكروباص، محمود مصطفى أبو القاسم، 20 سنة، اشتباه نزيف داخلي بالبطن واشتباه كسر بضلوع الصدر، مسعود احمد، روان مسعود، عبدالرحمن مسعد، عبدالرحمن عبدالتواب، ماريام، شذي حماده، علي الدين أيمن، عبدالرحمن عصام رمضان، طه محمد عبدالنعيم، روان محمد عبدالباسط.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل حادث أتوبيس طريق الجلالة، حيث تبين أنه نتيجة السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد قائد الأتوبيس مما نتج عنه انقلابه.

و شرحت المعاينة الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في حادث اتوبيس طريق الجلالة، أن سائق الأتوبيس بسبب السرعة الزائدة فقد السيطرة على الأتوبيس في أحد ملفات طريق الجلالة بالاتجاه القادم من الزعفرانة باتجاه طريق العين السخنة مما نتج عنه انقلابه 3 مرات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع أعداد مصابي حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع مساء اليوم الإثنين، على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه «الزعفرانة ـ السويس»، إلى 33 مصابا بالإضافة إلى 12 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن المصابين تم نقلهم إلى مجمع السويس الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، في ما يجري متابعة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، من خلال تواجد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، الذي وصل إلى المجمع الطبي، بتكليف من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.