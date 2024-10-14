الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي “ستارز” لتنمية قدرات الشباب

أعرب العديد من شباب وفتيات محافظة البحيرة ط، عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في الجلسة الإفتتاحية للبرنامج التدريبي (ستارز) لتنمية قدرات الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل ، والذي أقيم بمكتبة دمنهور ويتمر لمدة ثلاثة أيام،،تحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية" لبناء الإنسان المصري .

وذلك بالتنسيق بين محافظة البحيرة ومكتبة الإسكندرية ومؤسسة "حياة كريمة"، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

حيث تضمنت الجلسة الإفتتاحية لبرنامج ستارز إلقاء محاضرة تعريفية عن البرنامج وأهدافه، بالإضافة إلى دور مكتبة الإسكندرية في دعم الشباب.

كما تضمن اليوم الأول محاضرة أخرى حول دور مصر في القضية الفلسطينية وتأثيرها على الأمن القومي.

كانت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، قد شهدت الجلسة الافتتاحية لبرنامج "ستارز" التدريبي لتنمية قدرات الشباب، والذي إنطلقت فعالياته بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

وذلك بحضور اللواء وائل شوقى مستشار العلاقات الخارجية بمؤسسة حياة كريمة، والعقيد أحمد السيد مدير قطاع التمكين بالمؤسسة، والدكتورة رشا فوزي مساعد المحافظ للشؤون الصحية، والدكتورة مروة سيد عضو قطاع التمكين الإجتماعي بمؤسسة حياة كريمة، والدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الأسكندرية.

حيث رحبت الدكتورة جاكلين عازر بجميع الحضور والشباب المتقدم، مؤكدة على أهمية برنامج "ستارز" والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية قدرات الشباب، وتطوير مهاراتهم وتعظيم قدراتهم، مما يؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي.

مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الفهم والمعرفة لمشروعات ريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة لفرص العمل المناسبة.

كما أشارت عازر ،إلى التزام المحافظة بتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال برامج تنموية مثل "ستارز"، موضحة أن البرنامج يتزامن مع برنامج "فاليو" التدريبي الذي يستهدف طلاب الجامعات بمحافظة البحيرة، والذى انطلقت فعالياته بالأمس ضمن مبادرة "We Support 2024" التي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" لتدريب 100 متدرب من مختلف مراكز المحافظة مع التركيز على التنوع الجغرافي والنوعي، بما في ذلك مشاركة ذوي الهمم.