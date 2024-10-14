وفد رفيع المستوى من جامعة كيوشو اليابانية يزور جامعة عين شمس

استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وفدا رفيع المستوي من جامعة كيوشو اليابانية برئاسة الدكتور شوجي شيميزو نائب رئيس جامعة كيوشو للشؤون الدولية بمعهد الدراسات الآسيوية والأوقيانوسية.

وبحث سبل توسيع واستثمار التعاون بين الجامعتين في مجالات الطب، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، اللغات، الآداب وطب الأسنان .

إحصائيات جامعة عين شمس

وألقت نائب رئيس جامعة عين شمس الضوء على كليات الجامعة وتخصصاتها، وتحدثت عن الجامعة وكونها تضم ٢٠ كلية ومعهد، و ٢٥٠ ألف طالب، و ١٠ آلاف طالب وافد.

وأوضحت أن جامعة عين شمس لديها العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية وخاصة في آسيا، ولا سيما أنه قد تم التعاون مسبقا مع جامعة كيوشو.

تضمن اللقاء تعريف بكليات الجامعة المختلفة ، كما تم عرض تعريفي بجامعة كيوشو اليابانية.

حضر اللقاء من جانب جامعة عين شمس الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن، والدكتورة نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب، والدكتور كريم البطوطي عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.