الإثنين 14 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

تامر هجرس يكشف حقيقة الخلاف مع محمد رمضان

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الفنان تامر هجرس، إن الشللية موجودة في الوسط الفني، ومنتشرة للغاية وصعبة، ولكن عندما يندمج الفنان مع مجموعة معينة وينسجم معهم بحكم أنهما متواجدان بشكل مستمر فبالتالي يتم ترشيحه لأي دور.
وتابع تامر هجرس، خلال تصريحات تليفزيونية :"الدكتور أشرف زكي بيهتم بالموضوع ده وفي ناس من أعضاء النقابة هما أولى أنهم يشتغلوا من البلوجر علشان عندهم متابعين على الإنستجرام، وكل عضو لازم يبقى ليه معلومات في النقابة وتاريخ أعمالهم ولقطات خاصة من مشاهدهم".


وأشار "هجرس"، إلى أنه لا توجد خلافات بينه وبين الفنان محمد رمضان في فيلم الديزل، وأن ما روج للموضوع ربما قد يكون من جانب الشركة المنتجة حتى يحصل العمل على إيرادات قوية وقت عرضه بالسينمات، كما أنه لم يتقاضى أجر مقابل دوره ولكنه فعل ذلك مجاملةً لـ كريم السبكي ومحمد رمضان وكانت لديه رؤية مختلفة في الكتابة والإخراج والسناريو.


وأردف تامر هجرس، "أهم حاجه كسبتها من الفيلم ده المشهد اللي بقول فيه "أنزل على ركبك يالا" بسمعها في كل حتة والناس بتعبتها ليا كل شوية رغم أن الفيلم أتعرض من 7 سنين وده مهم بالنسبة ليا وفي نفس الوقت أنا ومحمد مكانش معانا مشكلة خالص بس الشوشرة مهمة وبتبقى مصنوعة أحياناً".


وأوضح تامر هجرس، أن ياسمين صبري ممثلة جميلة للغاية وكانت تسأله قبل التصوير "هو حضرتك عندك بنات فعلاً"، معقباً :"ياسمين صبري بتضحكني وهي ممثلة شاطرة ولذيذة وكانت بتقولي يا أونكل رغم أن فرق السن اللي بينا مش كبير هما كام سنة بس".

 

مواد متعلقة

"القومي للمسرح" يحيي ذكرى وفاة أمير الشعراء أحمد شوقي

القومي للمسرح يحيي ذكرى ميلاد المخرج محمد راضي

موعد انطلاق "عريس البحر" على مسرح نجيب الريحاني

"اسم لن يموت".. القومي للمسرح يحيي ذكرى وفاة محمود ياسين

لأول مرة.. السقا وفهمي وجها لوجه في السينما

حسن فؤاد ضيف برنامج "واحد من الناس".. الليلة

بعد تكريمه.. تامر حسني لـ عمرو عاكف: تستحقها عن جدارة

مهرجان الموسيقى العربية| تفاصيل وموعد حفل محمد محسن وفؤاد زبادي

الجريدة الورقية