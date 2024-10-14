وزير الرياضة ينعي طلاب جامعة الجلالة ويتمني الشفاء العاجل للمصابين

نعى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طلاب جامعة الجلالة ضحايا حادث أتوبيس طريق الجلالة، والذين لقوا مصرعهم جراء انقلاب الاتوبيس عقب خروجهم من الجامعة في اتجاه «الزعفرانة ـ السويس».

وتقدم وزير الشباب والرياضة بأصدق التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية، إثر الحادث الأليم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين المتواجدين بمجمع السويس الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس.

تفاصيل حادث طريق الجلالة

وكشفت المعاينة أن سبب حادث طريق الجلالة، هو انقلاب أتوبيس خاص غير تابع للجامعة، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلابه 3 مرات.

وكان مرفق الإسعاف بمحافظة السويس قد تلقى بلاغًا بانقلاب أتوبيس يقل طلابا بجامعة الجلالة، معظمهم من كلية الطب، في أثناء عودتهم بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى منازلهم في القاهرة.

وعلى الفور، دفع الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بـ 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المتوفين والمصابين إلى مجمع السويس الطبي.

وأعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، رفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطقم الطبية لعلاج المصابين.

وقال شهود عيان إن 10 طلاب لقوا مصرعهم في الحادث، وأصيب نحو 25 آخرين، وجارٍ حاليًا حصر الأعداد النهائية.



