توافد عدد كبير من الطلاب للتبرع بالدم لمصابي حادث طريق الجلالة

توافد عدد كبير من زملاء وأهالي ضحايا حادث طريق الجلالة، على المجمع الطبي بالسويس للتبرع بالدم لمصابي الحادث، والذي راح ضحيته 12 طالب واصيب 32 آخرين.

حادث طريق الجلالة

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل حادث أتوبيس طريق الجلالة، حيث تبين أنه نتيجة السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد قائد الأتوبيس مما نتج عنه انقلابه.

حيث شرحت المعاينة الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في حادث اتوبيس طريق الجلالة، أن سائق الأتوبيس بسبب السرعة الزائدة فقد السيطرة على الأتوبيس في أحد ملفات طريق الجلالة بالاتجاه القادم من الزعفرانة باتجاه طريق العين السخنة مما نتج عنه انقلابه.

وكشفت المعاينة أن سبب حادث طريق الجلالة، هو انقلاب أتوبيس خاص غير تابع للجامعة، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلابه 3 مرات.

وكان مرفق الإسعاف بمحافظة السويس قد تلقى بلاغًا بانقلاب أتوبيس يقل طلابا بجامعة الجلالة، معظمهم من كلية الطب، في أثناء عودتهم بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى منازلهم في القاهرة.

وعلى الفور، دفع الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بـ 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المتوفين والمصابين إلى مجمع السويس الطبي.

وأعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، رفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطقم الطبية لعلاج المصابين.

وقال شهود عيان إن 12 طلاب لقوا مصرعهم في الحادث، وأصيب نحو 32 آخرين، وجارٍ حاليًا حصر الأعداد النهائية.