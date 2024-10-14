نائب محافظ الدقهلية يتفد المنطقة الصناعية بجمصة

تابع الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهليه اليوم الإثنين أعمال الحمله المكبره بمدينة جمصه لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبه بالشوارع الجانبية ويلتقي بعدد من المستثمرين لعرض الفرص الاستثمارية بمدينة جمصه عليهم ويستمع الي آرائهم وأفكارهم حول تطوير مدينة جمصه.



كما قام " العدل " بجوله تفقديه بعدد من المصانع بالمنطقه الصناعيه والتقي بأصحاب المصانع والعمال واستمع الي مشاكلهم والمعوقات التي تواجههم في العمل وسبل حلها .



جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مدينة جمصة، والدكتور مصطفي عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعية بجمصة.



وأوضح " نائب المحافظ " بأن الحمله المكبره أسفرت منذ انطلاقها وحتي الآن عن رفع 300 طن مخلفات بلديه وصلبه ، مشيراً إلي أن الحمله في يوم السادس أسفرت عن رفع 45 طن مخلفات لتحسين المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.



وقال " العدل " إن جمصه مدينه واعده وبها فرص استثماريه حقيقيه نظراً لموقعها الجغرافي وتوافد المصطافين عليها نظراً من جميع المحافظات وخاصة محافظات الدلتا ، مشيراً إلي أننا وضعنا خطه لتطويرها وتم إعداد المقترحات والتصميمات.



وأكد " نائب المحافظ " علي أن المحافظة تعمل علي حل كافة مشاكل أصحاب المصانع بالمنطقه الصناعيه من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية علي رأسها وزارة الصناعه والتنمية الصناعيه وكافة الجهات ذات الصله للدفع بعجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب والنهوض بالاقتصاد الوطني.