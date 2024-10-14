وزير النقل ونائب رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء فى فنى عربة الباور بقطار المنيا

قدم اليوم الفريق كامل الوزيرى وزير النقل ونائب رئيس الوزراء واجب العزاء لاسرة حامد مصطفى الذى استشهد امس فى حادث قطار المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع المسطحات تمكنت من استخراج جثمان حامد مصطفى كامل أحد ضحايا حادث قطار المنيا، الذى سقطت عرباته في ترعة الإبراهيمية، فى محافظة المنيا وتبين ان المتوفى من قرية طحانوب مركز شبين القناطر فى محافظة القليوبية وعمره 23 عاما غير متزوج ويعمل فنى فى عربة الباور بالقطار المنكوب ويعمل بنظام التعاقد .

تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الى سرادق عزاء للفقيد فى قطار المنيا وابن قرية طحانوب بشبين القناطر ونعاه زملاءه وأصدقاءه ووصفوه بالشهم والجدع وانه كان شاب مكافح.

وآخر ما كتبه حامد مصطفى كامل سرور على صفحته الشخصية ” فيسبوك” اللهم لا تُريني في نفسي عيباً كرهته في غيري ”

ونعاه احد جيرانه قائلا : ربنا يرحمك يا حامد ابن جاري العزيز مات وهو ذاهب لعمله في قطار الموت في المنيا .

اضاف انه كان يبحث عن اكل عيشه شاب مكافح اعرفه منذ نعومة أظافره كان يعمل منذ صغره قلما تجد من يبحث عن رزقه وهو لم يتجاوز الخامس عشر من عمره عريس في الجنة اسأل الله ان يغفر لك ويجعل هذه الليلة أفضل ليله وان تحشر مع النبيين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. الي رحمة الله ومغفرته