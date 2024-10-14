الجزائر تتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025

تأهل منتخب الجزائر إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الفوز على منتخب توجو بهدف، اليوم الاثنين على ملعب كيجي بتوجو في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بتصفيات أمم إفريقيا، .

سجل رامي بن سبعيني هدف الجزائر عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب الجزائر ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات ليحسم التأهل إلى نهائيات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويتجمد رصيد منتخب توجو عند نقطتين حصدهما من تعادلين فيما خسر مواجهتين متتاليتين أمام الجزائر، ومحتلًا المركز الثالث.

ويتواجد منتخبا الجزائر وتوجو في المجموعة الخامسة من التصفيات، وتضم إلى جوارهما غينيا الاستوائية وليبيريا.

وتقام منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا بحضور 48 منتخبًا تم تقسيمهم إلى 12 مجموعة، يتأهل منهم مباشرة متصدر ووصيف كل مجموعة إلى نهائيات كان.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: ألكسيس قندوز

الدفاع: عيسى ماندي، ريان آيت نوري، رامي بن سبعيني، محمد الأمين توجاي

الوسط: راميز زروقي، هشام بوداوي، محمدالأمين عمورة، ياسين بنزية

الهجوم: حسام عوار، أمين جويري.

وجاء تشكيل منتخب توجو كالتالي:

حراسة المرمى: مالكولم باركولا.

الدفاع: أميفور، يوسيفو أت، كيفن بوما ، أليكسيس روماو.

الوسط: كودجو أزيانجب، روجر أهولو، كريم ديرمان، ياوو مارسيل.

الهجوم: تيباولت كليدجي، أهويكي دينكاي.