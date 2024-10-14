مقامات أولياء الله الصالحين ملجأ للفنانين

يحرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، على زيارة أولياء الله الصالحين وآل البيت، لقضاء بعض الوقت بجانب الأضرحة والمقامات، وذلك إيماناً منهم أن أهل الأضرحة لهم بركات خاصة، ومنها مقام السيدة نفيسة والسيدة زينب الحسين وغيرهم.

ويأتى فى مقدمتهم الفنان ياسر صادق، الذى يحرص دائما على زيارة آل البيت، ومقامات أولياء الله الصالحين، والاحتفال بذكراهم، وتقديم النفحات لرواد الأضرحة.

كما تحرص الفنانة رانيا فريد شوقى، على زيارة مقامات السيدة زينب ومقام سيدنا الحسين، وأولياء الله الصالحين، ونشرت الفنانة فى مرات كثيرة، صورا لها وهى تزور مقامات الأولياء والصالحين.

من جانبها، أظهرت الفنانة حنان شوقى، حبها لأهل بيت النبى، خاصة السيدة نفيسة، ابنة الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب -رضى الله عنهم- جاءت لمصر عام 193هـ، وعاشت فيها حتى وافتها المنية عام 208هـ، وقد اختارت مسكنا بعيدا عن قصر الوالى، وبالقرب من المقابر، حتى تتفرغ لعبادتها وعلمها فى هذه الخلوة على أطراف مدينة الفسطاط قبل بناء القاهرة الفاطمية.

ويحتل ضريح مسجد السيدة نفيسة، منزلة خاصة لدى المصريين وعشاق الطرق الصوفية، خصوصاً أن السيدة نفيسة رضى الله عنها، عاشت بين المصريين وتعاملت معهم ويعتبرها المصريون واحدة منهم.