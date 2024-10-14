الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة

مايا مرسي
مايا مرسي

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع مساء اليوم الاثنين، على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه «الزعفرانة ـ  السويس»، والذي  أسفر عن وقوع عدد من المصابين بلغ 25 مصابا إلى جانب 7 حالات وفاة.
 

وزارة التضامن الاجتماعي


ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، وسرعة  التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري .

وشددت الدكتورة مايا مرسي  على ضرورة تقديم التدخلات اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات اللازمة وفقا للوائح والقوانين، مقدمة التعازي لأسر الضحايا في فقد ذويهم.

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