إنجاز المرحلة الثانية من تطوير مواقع السياحة الثقافية

انتهت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة من أعمال المرحلة الثانية من مشروع عرض وتفسير المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمى بالقاهرة التاريخية، ما يأتى فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الحفاظ على تراث مصر الثقافى والحضارى وتحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية بمصر.

وأكد شريف فتحى وزير السياحة والآثار، أن هذا المشروع سيسهم فى تطوير منتج السياحة الثقافية باعتباره المقصد الأول فى العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية التى يتميز بها، بجانب العمل على تطوير كل نمط ومنتج سياحى على حدة.

ومن جانبه أوضح د. محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: إن ّهذا المشروع سيعمل على توفير تجربة سياحية متميزة للسائحين والزائرين خلال جولتهم بالمواقع الأثرية التى تم تنفيذ المشروع بها ليجعلها أكثر استمتاعاً وجاذبية من خلال الزائرين التعرف بصورة أعمق على مواقع التراث العالمى لاسيما الموجودة بشارع المعز، من خلال اللوحات الإرشادية والمعلوماتية التى تم تنفيذها وتركيبها بالمواقع الأثرية ، بالإضافة إلى أعمال الترميم التى طرأت عليه خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن المشروع شمل أيضا توفير مجموعة أخرى من المظلات والمقاعد الخشبية على طول الشارع لراحة الزائرين، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الإتاحة لاستقبال السياحة المُيسرة.

وقال د. باسم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، أن أعمال المرحلة الثانية من المشروع شملت تصميم وتنفيذ وتركيب عدد (73) لوحة تعريفية ومعلوماتية لعدد (21) مبنى أثرى بملحقاتهم بشارع المعز، فى المنطقة الواقعة ما بين باب زويلة حتى مقعد ماماى السيفى مروراً بمدرسة السلطان الأشرف برسباى ومعبد موسى بن ميمون ومجموعة الغورى وجامع السلطان المؤيد شيخ وسبيل وكتَّاب نفيسة البيضا ومنزل جمال الدين الذهبى والهراوى والست وسيلة بالإضافة إلى سبيل وكتَّاب محمد على بالعقادين ومنزل زينب خاتون تمهيداً لافتتاحهم للزائرين.



وأشار إلى أن اللوحات مزودة برسوم للرحالة والمستشرقين الذين زاروا مصر وكتبوا عن هذه الآثار، بالإضافة إلى مساقط أفقية للأثر وخرائط تلقى الضوء على عدد من المواقع الأثرية بالقاهرة التاريخية، كما تم تزويد اللوحات بالرمز الكودى Qr Code باللغتين العربية والإنجليزية يُمكن للزائر من خلالها الحصول على مزيد من المعلومات عبر الصفحة الرسمية للوزارة بالإضافة إلى لوحات بأسعار التذاكر، ولوحات الحجز الالكترونى التى يمكن للزائر من خلالها حجز تذكرة الموقع الأثري، ولوحات برقم الخط الساخن (19654) لتلقى الملاحظات والاستفسارات.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بالمشروع فى ديسمبر الماضى والتى شملت تصميم وتنفيذ وتركيب 40 لوحة إرشادية ومعلوماتية لعدد 14 موقع أثرى بشارع المعز.