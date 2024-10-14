كشف مدير مستشفى السويس عن ارتفاع عدد وفيات حادث جامعة الجلالة إلى 12 شخصًا وجرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمشرحة تحت إشراف النيابة العامة.

وتم التحفظ على سائق أتوبيس جامعة الجلالة من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس للاستماع إلى أقواله والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحادث.

حادث طريق الجلالة

وشهد طريق الجلالة انقلاب أتوبيس يقل طلاب جامعة الجلالة مما أسفر عن مصرع عدد من الطلاب وإصابة آخرين.

تحفظت الأجهزة الأمنية بالسويس على سائق أتوبيس حادث الجلالة، وتستمع جهات التحقيق حاليا إلى أقواله للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، تلقت إخطارا بوقع حادث على طريق الجلالة وسط أنباء عن مصابين ووفيات.