مصرع 10 طلاب.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق الجلالة

حصلت بوابة الوفد على اسماء طلاب حادث طريق الجلالة، والذين لقوا مصرعهم إثر انقلاب اتوبيس كان ينقلهم من جامعة الجلالة إلى منازلهم.

أسماء ضحايا حادث الجلالة

وتضمنت أسماء ضحايا أتوبيس طريق الجلالة كلا من بسملة ممدوح، وميرنا أشرف زكي، وملك محمد إمام، وهاجر ياسر، وعبدالرحمن أحمد، وعمر أحمد حسن، ومحمد شعيب، ودينا هيكل، ومحمد إبراهيم عبدالغفار، وإيمان محمد.

وكشفت المعاينة أن سبب حادث طريق الجلالة، هو انقلاب أتوبيس خاص غير تابع للجامعة، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلابه 3 مرات.

وكان مرفق الإسعاف بمحافظة السويس قد تلقى بلاغًا بانقلاب أتوبيس يقل طلابا بجامعة الجلالة، معظمهم من كلية الطب، في أثناء عودتهم بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى منازلهم في القاهرة.

وعلى الفور، دفع الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بـ 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المتوفين والمصابين إلى مجمع السويس الطبي.

وأعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، رفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطقم الطبية لعلاج المصابين.

وقال شهود عيان إن 10 طلاب لقوا مصرعهم في الحادث، وأصيب نحو 25 آخرين، وجارٍ حاليًا حصر الأعداد النهائية.