نوفمبر المقبل.. محاكمة سائق متهم بقتل شخص خلال مشاجرة بالقناطر الخيرية

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية،جلسة اليوم الثالث من دور شهر نوفمبر المقبل، محاكمة سائق لاتهامه بقتل شخص باستخدام "شومة" خلال مشاجرة بسبب خلافات جيرة بينهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، للاستعداد والمرافعة.

نوفمبر المقبل .. محاكمة سائق لاتهامه بقتل شخص باستخدام "شومة" خلال مشاجرة بالقناطر الخيرية

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب،

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20867 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2910 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "على س م" 22 سنة، سائق، ومقيم شبرا شهاب مركز القناطر الخيرية القليوبية، لأنه فى يوم 2 / 8 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه عبد العليم عوض عبد العليم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجنى عليه، وأعد لذلك السلاح الأبيض محل الاتهام الثانى وتوجه إلى مكان تواجده الذى أيقن تواجده به سلفًا، وما أن ظفر به حتى سدد له ضربه بالسلاح الأبيض أنف البيان قاصدًا بذلك قتله فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم حاز وأحرز بغير ترخيص أدوات (شومة) مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات.