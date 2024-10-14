الأسود يعكس حقيقة وزن عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

وبدت عبير صبري بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت قميصًا قصيرًا ونسقت عليه بنطال طويل مجسم، بصيحة الهاي ويست، وغلب اللون الأسود على إطلالتها مما عكس وزنها الحقيقي.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

وتعاقدت عبير صبري، على بطولة مسلسل الحلانجي لـ الفنان محمد رجب، والعمل من تأليف محمود حمدان والمخرج محمد عبد السلام، والمقرر انها تبدأ التصوير فيه خلال الأيام المقبله.

وفي سياق آخر، تحدثت عبير صبري عن مسلسلها زمالك بولاق، الذي تقوم ببطولته بجانب خالد الصاوي والعمل من تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وإخراج أسامة عمر.

عبير صبري

عبير صبري (14 مارس 1971 -)، ممثلة ومقدمة برامج مصرية

عن حياتها

درست الحقوق في جامعة عين شمس لكنها لم تمارس المحاماة لم تدخل مجال الفن إلا بعد وفاة والدها، وعندما علمت والدتها بذلك طردتها من المنزل لمدة عام كامل لكنها أقتنعت ى حقا بدايتها كانت في تقديم البرامج حينها وقع عليها اختيار المخرج «علي عبد الخالق» عندما كانت تقدم برنامج السينما والصيف انطلاقتها في التمثيل كانت من خلال السينما في فيلم «الناجون من النار» من إخراج «علي عبد الخالق» مع «عمرو عبد الجليل» و «طارق لطفي» سنة 1994،

الإعتزال والعودة

عام 2002 أعلنت اعتزالها المؤقت وارتدائها الحجاب بسبب زواجها الأول، واتجهت وقتها لتقديم البرامج حيث وقعت عقداً مع قناة «اقرأ» الفضائية لتقديم برنامج ديني في رمضان، وبقيت على قرارها لمدة ثلاث سنوات ولكنها عادت بعدها عن قرراها بعد انفصالها عن زوجها وكان أول أعمالها بعد نزع الحجاب فيلم أيام الخادمة أحلام عام 2005 تزوجت من المحامي الفلسطيني «أيمن البياع»، أستاذ القانون الدولي، في القنصلية المصرية بدبي.