الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

أهالي طلاب حادث الجلالة يتوافدون على مجمع السويس الطبي

أهالي طلاب جامعة
أهالي طلاب جامعة الجلالة

توافد عدد كبير من أهالي وزملاء ضحايا حادث الجلالة، والذي راح ضحيته 10 طلاب وأصيب 25 آخرين، إثر انقلاب أتوبيس نقل طلاب بجامعة الجلالة، على مجمع السويس الطبي، للإطمئنان على ذويهم.

حادث الجلالة

وكان مرفق الإسعاف بمحافظة السويس قد تلقى بلاغًا بانقلاب أتوبيس ينقل طلاب جامعة الجلالة، معظمهم من كلية الطب، وذلك أثناء عودتهم بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى منازلهم في القاهرة.

وعلى الفور، دفع الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بـ 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المتوفين والمصابين إلى مجمع السويس الطبي.

وأعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، رفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطقم الطبية لعلاج المصابين.

وقال شهود عيان إن 10 طلاب لقوا مصرعهم في الحادث، وأصيب نحو 25 آخرين، وجارٍ حاليًا حصر الأعداد النهائية.

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