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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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بعد أوبرت «عايشين عبور تاني».. عمرو مصطفى: العمل مع الشباب أفضل من المغنيين الكبار

الفنان عمرو مصطفى
الفنان عمرو مصطفى

وجه الفنان عمرو مصطفى، الشكر والتقدير إلى الدكتور مدحت العدل وإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة على إيمانها بالوجوه الشابة الجديدة في إخراج أوبرت «عايشين عبور تاني»، قائلاً: «جميعهم أصوات شابة وجديدة تستحق الدعم».

وأضاف في مداخلة فيديو عبر تطبيق زووم مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن إدارة الشئون المعنوية قامت بدور كبير وفعال في التواصل مع شباب الأغنية، وكان لهم دور أيضًا في تأهيلهم نفسيًا للوقوف والغناء أمام الرئيس السيسي.

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وتابع عمرو مصطفى: «الشغل مع الشباب والوجوه الجديدة؛ أحلى من العمل مع مغنيين كبار، فالشباب اللي اشتغلت معاهم في الأوبرت ده كانوا عارفين إن ده عمل وطني لابد من الالتزام فيه، وكان هناك روح تعاون مشتركة بينهم جميعًا».

وأردف مصطفى: أخذت كل شاب وفتاة من مؤدو أوبرت «عايشين عبور تاني»، وتعاملت معهم كل شخص بمفرده، وأنجزنا هذا الأوبرت خلال يومين فقط.

واختتم عمرو مصطفى حديثه، قائلاً: سيكون هناك عمل وطني كبير يظهر للنور خلال الفترة المقبلة، وسيكون مفاجأة للجميع.
 

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