إزالة 5 حالات تعد على أملاك الآثار بالبحيرة| صور

قاد اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطه الدلنجات لإزالة التعديات علي املاك التابعه للآثار بالتنسيق مع جهات الولاية، حيث تم ازالة عدد 5 حالات تعدي على مساحة 6908 متر عبارة عن تعديات علي أملاك الآثار ضمن الموجه 24 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة.

وشدد على إزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء وفرض هيبة الدولة وإسترداد حق الدولة

وكلف اللواء وائل زغلول، محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات المحاسب سالم العنيمي نائب رئيس المركز و سعيد حنفي مدير قسم الاشغالات وإدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظه وشرطة المرافق بحملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ازالة عدد 250 اشغال من شوارع المدينة وأمام المدارس سواء "ثابت ومتحرك" كما تم رفع الاعلانات المخالفه وبدون ترخيص، كما تم رفع البلدورات من امام الباعه الجائلين، كما تم التاكيد علي الباعة عدم التعدي علي المساحة المحدده لتسهيل حركة السير وتسهيل الحركة المرورية بشوارع المدينة لتسهيل حركة السير وتسهيل الحركة المرورية كما تم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق الدلنجات

وأكد اللواء علي استمرار الحملات بصفة مستمرة لعودة الانضباط لشوارع المدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بإزالة كافة حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية وإنفاذ القانون .