طلاب مدارس إطسا تشارك فى "قلوب فنية" بالتعاون مع فرع ثقافة الفيوم

استقبلت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، محمد يوسف وكيل وزارة الثقافة، خلال فعاليات مشاركة مديرية التربية والتعليم بالفيوم في مشروع ثقافة البيئة "قلوب فنية"، بالتعاون مع فرع ثقافة الفيوم ، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، العقيد محمد رفاعي مساعد المستشار العسكري لمحافظة الفيوم ، والرائد مصطفى محمود، و رشا عبدالمنعم مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالمجلس الأعلى للثقافة، ومحمود مراد مدير عام التنظيم والإدارة بالمجلس الأعلى للثقافة، وسماح دياب مدير عام قصر ثقافة الفيوم والمستشار عادل عوض ، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية والدكتور منتصر الشماع مدير إدارة إطسا التعليمية، والدكتورة إيمان حسن الشاعر رئيس مجلس إدارة جمعية المصري الأصيل، والدكتور نشوى جلال بمديرية الصحة بالفيوم، والعلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم والصحة وفرع ثقافة الفيوم.

منحة الابداع:--



تم تنفيذ مشروع ثقافة البيئة "قلوب فنية" والفائز بمنحة دوائر الإبداع بدعم من المجلس الأعلى للثقافة والاتحاد الأوروبي وإتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية، في إطار التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وفرع ثقافة الفيوم.



كما تم اختيار الطلاب المشاركين من مديرية التربية والتعليم بالفيوم - من مدارس إدارة إطسا التعليمية، وتقديم عدد من العروض المسرحية المتميزة ، ومنها عرض مسرحي عن الإدمان بعنوان طريق الضياع وكورال موسيقى - يحكى أن - وعرض مسرحي عن الزواج المبكر بعنوان ، أنا عايزة ألعب.

كما تم تكريم فريق العمل والطلاب والمدارس المشاركة فى مشروع قلوب فنية.



وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالشكر والتقدير لوزارة الثقافة، وفرع ثقافة الفيوم وجمعية المصري الأصيل، وذلك للتعاون المثمر الفعال مع التربية والتعليم بالفيوم، كما تقدمت بالشكر والتقدير لمدارس إدارة إطسا وتوجية التربية المسرحيه المشاركين فى فعاليات مشروع ثقافة البيئة - قلوب فنية.

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