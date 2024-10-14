رئيس جامعة طنطا يتفقد فعاليات البرنامج التدريبي "Value”

تفقد الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا فاعليات برنامج "Value" لتدريب الطلاب بمركز رعاية الطلاب الموهوبين بكلية الحاسبات والمعلومات، التي بدأت يوم الأحد 13 اكتوبر 2024، وذلك بحضور منسقي البرنامج من مؤسسة حياة كريمة ومدربي الاكاديمية الوطنية للتدريب وعدد من الطلاب المتدربين.

خلال جولته أكد الدكتور محمد حسين حرص الجامعة على تنظيم البرامج التدريبية لطلاب الجامعة بالتعاون مع الجهات والهيئات التدريبية الكبرى المعتمدة، لدورها في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم، مشيداً ببرنامج "Value" لدوره في تنمية الوعي القومي من المنظور المعرفي والمهاري وتعزيز قدرات طلاب الجامعات المؤهلة لسوق العمل، وخلال لقائه بطلاب الجامعة حثهم على ضرورة الالتزام بحضور التدريب لتحقيق أعلى درجات الاستفادة، مثمنا الجهد الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة والاكاديمية الوطنية للتدريب، وتعهد بتوفير كافة الامكانات اللازمة لنجاح فعاليات البرنامج..

جدير بالذكر أن التدريبات تتم على فترتين يوميا بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساءا، وبحسب الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة أن البرنامج يستهدف 100 طالب من شباب الجامعات في كل محافظة، للوصول لـ2000 شاب حتى نهاية عام 2024، كما يهدف إلى تطوير قدراتهم في مجالات مختلفة، وتأهليهم لسوق العمل من خلال خمسة محاور رئيسية.

وتشمل محور المهارات الشخصية: يهدف إلى تعزيز المهارات الشخصية التي تُساهم في بناء الثقة بالنفس والتواصل الفعال، و محور المهارات القيادية والإدارية: يُركز على تطوير المهارات القيادية والإدارية لضمان قدرة الشباب على قيادة الفرق وإدارة المشاريع بنجاح، ومحور مهارات الجاهزية لسوق العمل: يشمل تدريبات تهدف إلى تجهيز الشباب لسوق العمل بما يتطلبه من مهارات عملية وتقنية، ومحور ريادة الأعمال وفرص العمل الحر: يدعم الشباب الذين لديهم طموح في إنشاء مشروعاتهم الخاصة، ويوفر لهم الأدوات والمعرفة اللازمة للبدء في العمل الحر، ومحور التوعية: التعريف بجهود الدولة بالمشروعات القومية في إطار الجمهورية الجديدة، يهدف إلى نشر الوعي بين الشباب حول الجهود التي تبذلها الدولة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية.