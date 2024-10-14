تعليم الفيوم يدشن مبادرة "عباقرة مصر الرقمية"

استقبلت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، ممثلي مؤسسة العباقرة للعلوم والتكنولوجيا، المستشار عادل عوض معوض، ومجدى سيد ياسين، بمكتب وكيل الوزارة، بحضور أشرف عبدالجواد مدير مركز المعلومات بالمديرية.

وقد تم تدشين مبادرة عباقرة مصر الرقمية، في ضوء تفعيل مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، ورؤية مصر 2030م، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومؤسسة العباقرة للعلوم والتكنولوجيا.

وتهدف المبادرة إلى تدريب المعلمين والطلاب بمدارس محافظة الفيوم، على التكنولوجيا الحديثة، ومهارات البرمجة، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتطوير مهارات التعلم الرقمي.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم برسالة شكر وتقدير لمنظمات المجتمع المدني، ومؤسسة العباقرة للعلوم والتكنولوجيا، وذلك للتعاون المثمر والبناء مع التربية والتعليم بالفيوم.

حفل استقبال الطلاب الجدد فى التربية النوعية..

وفى سياق مختلف نظمت كلية التربية النوعية بالفيوم"حفل استقبال الطلاب الجدد" وذلك بحضور الدكتور هاني عبد البديع القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتورة غادة يس بياض وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور نادر الشيمي رئيس قسم تكنولوجيا التعليم، الدكتورة شيماء إبراهيم رئيس قسم التربية الفنية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الجدد والقدامى وذلك اليوم الإثنين بالكلية.

أعرب الدكتور هاني عبدالبديع عن سعادته بانضمام الطلاب الجدد إلى أسرة الكلية مشيرًا إلى سعى الكلية الدائم لتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب، مؤكدًا أن الجميع في خدمة الطلاب وعلى استعداد لحل أي مشكلات قد تواجههم، مشدداً على أهمية التدريب وتنمية المهارات بجانب الدراسة الأكاديمية للتأهيل بشكل أفضل لسوق العمل.

كما حث الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية والتي تساعد الطلاب على اكتساب مهارات القيادة والعمل الجماعي وتعزز من ثقتهم بأنفسهم متمنياً التوفيق إلى جميع الطلاب.

وأشارت الدكتورة غادة بياض أن كلية التربية النوعية تقدم تعليمًا نوعيًا متميزًا في مجالات الاقتصاد المنزلي، التربية الفنية، وتكنولوجيا التعليم، وكل قسم يقدم للطالب أفضل المقررات الدراسية لإعداد خريج مؤهل ومتميز، موجهة الطلاب بالانضباط والأخلاق والالتزام باللوائح الجامعية والحضور المنتظم إلى جانب المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية واعتبارها جزءًا أساسيًا من الحياة الجامعية.

كما تناول الدكتور نادر الشيمي في كلمته التعريف بقسم تكنولوجيا التعليم الذي يؤهل خريجي القسم للعمل في مجالات المحتوى الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات ذات الأهمية خلال الفترة الحالية، موضحًا أهمية التكنولوجيا في التعليم ودورها في تحسين العملية التعليمية، داعيًا الطلاب إلى الاستفادة من الموارد التكنولوجية المتاحة في الكلية لتنمية مهاراتهم التقنية ليكون خريجًا مؤهلًا للعمل في مجالات التكنولوجيا والعمل الحر.

ومن جانبها قالت الدكتورة شيماء إبراهيم أن قسم التربية الفنية هو قسم للإبداع الفني لتأهيل الطالب ليصبح معلم تربية فنية متميزًا وقادرًا على ممارسة المهنة في المستقبل على أكمل وجه.

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