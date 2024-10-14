ختام البرنامج التدريبي للمعلمين غير المسكنين على الكادر بأزهر سوهاج

شهد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الإثنين، ختام البرنامج التدريبي «مهارات التدريس والإشراف والقيادة الفعَالة» للمجموعة الأولى من المعلمين غير المسكنين على الكادر، والذي تنفذه إدارة التدريب بالتعاون مع قسم كادر المعلم في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري» بمركز شباب الأزهر بسوهاج.

وأوضح الدكتور موهوب عيسى، مدير إدارة التدريب أنَ اليوم الاثنين هو ختام تدريب المجموعة الأولى والبالغ عددها (18) معلمًا من معلمي منطقة سوهاج الأزهرية غير المسكنين على الكادر والذي انطلقت فعالياته في الفترة من 12 -14 أكتوبر بمركز شباب الأزهر بسوهاج لتسكينهم على كادر «المعلم الدائم».

وأضاف مدير التدريب أنه من المقرر أن تبدأ غدًا الثلاثاء تدريب المجموعة الثانية لعدد (28) معلمًا من محافظات أسوان والبحر الأحمر وأسيوط والوادي الجديد في الفترة من 15-17 أكتوبر بمركز شباب الأزهر، كما تستكمل إدارة التدريب البرامج التدريبية لمعلمي الرياضيات بالصف الأول الإعدادي بمركز تدريب جنوب الصعيد، وتنمية مهارات الحاسب الآلي للإداريين بمعهد فتيات علي بن أبي طالب النموذجي الابتدائي.

وفي سياق آخر تابع فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الاثنين، سير العملية التعليمية بعدد من معاهد سوهاج الأزهرية؛ حيث شهد فضيلته طابور الصباح بمعهد فتيات الحاج فقير الإعدادي الثانوي بإدفا، ثم جولة تفقدية لعدد من المعاهد.

وخلال جولته التفقدية قام رئيس المنطقة بتفقد معاهد فتيات الحاج فقير الإعدادي الثانوي ومعهد إدفا الابتدائي معهد إدفا الإعدادي الثانوي بنين؛ حيث قام فضيلته بالمرور على الفصول الدراسية وحجرات المعامل ومتابعة شرح المعلمين داخل الفصول وناقش الطلاب في المقررات الدراسية لمعرفة مدى استيعابهم لما يتم شرحه من مواد دراسية



رافق رئيس المنطقة خلال جولته الشيخ عبد الناصر عبد الكريم، مدير إدارة سوهاج الأزهرية والأستاذ محمود جاد، مدير إدارة المكتبات بالمنطقة.