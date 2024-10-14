تحرير 16 مخالفة تموينية بحملة مكبرة بالمراغة في سوهاج

قاد اللواء أحمد السايس سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لمتابعة سير العمل بعدد من المخابز بنطاق مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، برئاسة الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والإدارات التموينية التابعة، والرقابة التموينية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ الإقليم، بإحكام الرقابة على المخابز، والمرور المفاجئ للتأكد من مدى الالتزام بالمواصفات المقررة لرغيف الخبز .

وأوضح السكرتير المساعد لمحافظة سوهاج، أن الحملة التي جرت استهدفت المحلات التجارية والمخابز والأسواق، وأسفرت عن تحرير 16 مخالفة تموينية متنوعة " عدم نظافة المعجن، و توقف عن الإنتاج، وعدم مطابقة المواصفات، والتصرف في 12 شكارة دقيق، ونقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف، وغلق في مواعيد العمل الرسمية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وقال الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن إدارة الرقابة التموينية بالمديرية قامت بحملات مكبرة مماثلة بمركزي طهطا وجهينة، أسفرت عن تحرير 15 محضر تموين متنوع لمخابز طهطا، وعدد 11 محضر متنوع لمخابز جهينة.

وأشار السكرتير المساعد للمحافظة إلى استمرار تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بالمتابعة المستمرة، والمرور على المخابز بشكل دوري لإحكام الرقابة عليها، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وحقهم في توفير رغيف خبز بالمواصفات القياسية المحددة والمطلوبة .