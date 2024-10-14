نوفمبر القادم .. الأزهر الشريف يدشن المبادرة "بداية جديدة" بجامعة سوهاج

التقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم الإثنين، وفد من علماء ومشايخ الازهر الشريف، وذلك لتنفيذ فعاليات الأسبوع الثالث للدعوة الإسلامية "الدين والعمران معطيات ودلالات"، وذلك بدءاً من شهر نوفمبر القادم، بالتعاون مع الأمانة العليا للدعوة بالأزهر الشريف.

يأتى ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي،، بداية جديدة لبناء الإنسان"، بهدف بناء إعداد خريطة فكرية تتناول بناء الإنسان من جميع جوانبه الفكرية والعقدية والاجتماعية، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق والمُثُل العليا في المجتمع، وذلك بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف.

ووجه النعماني الشكر للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر علي التعاون المثمر والبناء مع الجامعة لنشر القيم الأخلاقية التي دعت إليها الأديان السماوية، والتي تعمل على تماسك المجتمع في ظل التحولات والتغيرات الاجتماعية التي طرأت بالمجتمع، مضيفاً ان الأسبوع الثالث سيتناول عدداً من اللقاءات والندوات والبرامج المكثفة، بما يحقق دور ورسالة الجامعة و الأزهر الدعوية والتوعوية وتحقيقاً لأهداف مبادرة بداية الرئاسية.

وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الندوات ستناقش عدداً من الموضوعات منها الفطرة ومقومات اصلاحها، بناء الاسرة اساس العمران، الإسلام دين الحياة، دور المراه في تحقيق العمران.. رؤيه اسلامية، الشباب بين عمران النفس وعمران الكون..توجيهات اسلامية، وسيشارك بها طلاب وطالبات الجامعة من مختلف الكليات.

جدير بالذكر ان وفد الأزهر ضم كلاً من الدكتور حسن يحي الأمين العام للجنة العليا لشئون الدعوة الإسلامية بمجمع البحوث، الشيخ الضبع محمد أحمد مدير عام منطقة وعظ سوهاج، الشيخ رجب محمد عطية مدير إدارة الدعوة بوعظ سوهاج، والشيخ محمد عبد المحسن عضو لجنة الفتوي الرئيسة بمنطقة وعظ سوهاج.