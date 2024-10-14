سكرتير مساعد البحر الأحمر يسلم شهادات اجتياز دورة تعزيز الوعي بالأمن السيبراني للمجموعة الأولى

قام السكرتير العام المساعد بمحافظة البحر الأحمر كمال سليمان بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني بديوان عام المحافظة، حيث اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية، والتى نظمتها الإدارة العامة للأزمات بالمحافظة ، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال يومي الاحد والاثنين كمجموعة اولى ويومى الثلاثاء والاربعاء كمجموعة ثانية، بحضور أحمد محمد صبرى مدير المشروعات بمكتب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي .

وأكد سليمان أن الدورة التدريبية أقيمت انطلاقًا من حرص محافظة البحر الأحمر على حماية المؤسسات والأنظمة الحكومية من المخاطر الإلكترونية المتزايدة،

لتأتي هذه المبادرة تلبيةً لتوصيات الدولة لمواجهة التهديدات السيبرانية الحديثة التي تزداد تعقيدًا في ظل التطور التكنولوجي. حيث ستُعقد الدورة على مدار يومين في قاعة التدريب بالديوان العام.

واشار ان الدورة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المشاركين حول أهمية الأمن السيبراني وكيفية حماية البيانات الحساسة من الاختراقات والهجمات الإلكترونية. وتضمنت الدورة إرشادات حول أفضل الممارسات لحماية المعلومات الشخصية والمؤسساتية، فضلاً عن توجيهات حول كيفية التصرف الصحيح عند التعرض لأي هجمات سيبرانية.

كما تضمنت الدورة موضوعات عدة، منها أهمية تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل مستمر للحماية من الثغرات الأمنية، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات بانتظام. كما تم التركيز على ضرورة التحقق من الروابط والتطبيقات المستخدمة، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت دون تأكد من أمان المصدر.

وتهدف هذه الدورة إلى تمكين المشاركين من تطبيق تلك المبادئ الأمنية في حياتهم اليومية وفي مؤسساتهم، مما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني وحماية الأنظمة من التهديدات المتزايدة.

إضافة إلى ذلك، تم توجيه المشاركين إلى أهمية التعامل بحذر مع المعاملات الإلكترونية، وتجنب استخدام بطاقات الائتمان أو الخصم في مواقع غير آمنة. كما سيتم تدريبهم على تفعيل المصادقة متعددة العوامل (MFA)، كوسيلة فعالة لحماية الحسابات الإلكترونية من الاختراق.