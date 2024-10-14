عرض أفلام "نص فيتو" و"استغماية" و"غالي" بنادي السينما المستقلة

أقام المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وعرض خلال الفعاليات فيلم "نص فيتو"، وهو فيلم روائي قصير من إخراج مصطفى حجاج، وفيلم "إستغماية"، فيلم روائي قصير من إخراج إنجي وليد، بالإضافة إلى فيلم تسجيلي بعنوان "غالي" من إخراج كريم خزان.

وعقب عرض الأفلام، اقيمت ندوة ادارها الناقد السينمائي أحمد عسر حيث تمت مناقشة الأفلام مع صناعها الجمهور.

يُذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر.