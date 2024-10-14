مدير تعليم أبوتشت بقنا يفتتح مدرسة النواهض الإعدادية بعد انتهاء صيانتها

شهد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت اليوم الإثنين طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة النواهض الإعدادية يرافقه وائل ابوعايد مدير التعليم الإعدادي وأحمد فندي مدير التعليم الإبتدائي وهاني الملقب مدير العلاقات العامة والإعلام وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والانضباط الإداري وخلال كلمته بطابور الصباح هنأ مدير عام الإدارة إدارة المدرسة واعضاء هيئة التدريس والطلاب بذكري انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة وافتتاح المدرسة بعد القيام بأعمال الصيانة الشاملة لجناح بالمدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 700 الف جنيها تفقد مدير عام الإدارة الحجرات الدراسية والأنشطة التربوية والمعامل موصيا الطلاب بالمحافظة علي نظافة المباني المدرسية والأثاث المدرسي متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق.

وأوضح مدير عام الإدارة إن الجناح الذي تمت صيانته تم تطويره على أعلى مستوى وبأحدث الانظمة المعمول بها في مدارس التربية والتعليم مضيفاً أن الجناح يحتوى على 14 فصلا دراسيا موزعين علي طابقين بالإضافة لاحتواء الجناح على 13 حجرة للمعامل والانشطة والمكاتب.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بضرورة تسليم المدارس التى يجرى تطويرها فى أسرع وقت ممكن حفاظاً على سير وانتظام العملية التعليمية.

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية القناوية

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقرية القناوية التابعة لمركز قنا .

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفاد منها 3459مواطن، وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منها 90 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 150 سيدة.

ونظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرآه بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها 300 مواطن ، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها 20شاب وفتاه. واستعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الخدمات المالية والغير مالية ، استفاد منها 220 مواطن، ونظمت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 30 أسرة.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية والتي استفاد منها 131 مواطن، ونظمت مديرية الزراعة بقنا ندوة إرشادية زراعية لعدد 21 مزارع.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتي استفاد منها 1000 مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها 10050 مواطن.

كما قامت مديرية التربية والتعليم بعقد عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 120 طالب وطالبه، ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 35 مواطن، كما نظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 465 مواطن، ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد 945 مواطن .

فيما نظمت هيئة الاسعاف المصرية دورات تدريبيه توعوية لعدد 55 طالب، و قامت هيئه محو الأميه و تعليم الكبار بعمل امتحانات فورية لعدد 200 مواطن.