توقيع الكشف الطبي على 845 مواطن في قوافل طبية بالمنيا

شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا جمعية الأورمان، فى تنظيم 4 قوافل طبية علاجية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 845 مريضا، ضمن المرضى غير القادرين بقرى مراكز محافظة المنيا .

وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإستكمال خطة الحماية الإجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، شمل الدعم المرضى غير القادرين والأولى بالرعاية ، بقريتي، ابو سلطان وسيوه بمركز مطاي، وقريتي شمس الدين، وصفط ابو جرح بمركز بني مزار، وقرى بني حكم والجلاء، والسرارية بمركز سمالوط ، وقرية المحرص بمركز ملوي .

وأكد مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم القوافل العلاجية ، يتم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع ، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالمنيا، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية ، وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام ، او أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

موضحًا ، ان القوافل الطبية العلاجية ، تضمنت اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا ، مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة ، الى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء ، والمياه الزرقاء ، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية ، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج ، وكل ذلك بالمجان تمامًا .