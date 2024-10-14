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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

توقيع الكشف الطبي على 845 مواطن في قوافل طبية بالمنيا

القوافل الطبية
القوافل الطبية

شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا جمعية الأورمان، فى تنظيم 4 قوافل طبية علاجية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 845 مريضا، ضمن المرضى غير القادرين بقرى مراكز محافظة المنيا .

 

وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإستكمال خطة الحماية الإجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، شمل الدعم المرضى غير القادرين والأولى بالرعاية ، بقريتي، ابو سلطان وسيوه بمركز مطاي، وقريتي شمس الدين، وصفط ابو جرح بمركز بني مزار، وقرى بني حكم والجلاء، والسرارية بمركز سمالوط ، وقرية المحرص بمركز ملوي .

 

وأكد مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم القوافل العلاجية ، يتم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع ، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالمنيا، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية ، وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام ، او أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

 

موضحًا ، ان القوافل الطبية العلاجية ، تضمنت اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا ، مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة ،  الى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء ، والمياه الزرقاء ، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية ، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج ، وكل ذلك بالمجان تمامًا .

الجريدة الورقية