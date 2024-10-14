بروتوكول تعاون بين جامعة الملك سلمان الدولية ووكالة الفضاء

وقعت جامعة الملك سلمان الدولية بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية، في إطار تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية والهيئات الوطنية.

وقام بتوقيع البروتوكل الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

وشهد البروتوكول حضور الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة رئيس مجلس الأمناء والعديد من قيادات الجامعة والمسؤولين بوكالة الفضاء المصرية.

ويشمل البروتوكول العديد من مجالات التعاون المرتبطة بعلوم الفضاء، كما يتضمن الاتفاق مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والمشروعات البحثية لتحقيق استراتيجية الجامعة وأهداف التنمية المستدامة.

تعزيز مهارات طلاب جامعة الملك سلمان الدولية

وأكد رئيس جامعة الملك سلمان الدولية أهمية هذا التعاون لكون وكالة الفضاء المصرية أحد المؤسسات الوطنية الهامة، حيث يمكن من خلالها صقل خبرات الطلاب وتعزيز مهاراتهم، بالإضافة الى اجراء المشروعات البحثية الهامة مما يسهم في تنفيذ استراتيجية الجامعة.