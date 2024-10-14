عاجل
السودان يقدم أدلة بشأن مزاعم استهداف مقر السفير الإماراتي في الخرطوم
الإثنين 14 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

بروتوكول تعاون بين جامعة الملك سلمان الدولية ووكالة الفضاء

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول

وقعت جامعة الملك سلمان الدولية بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية، في إطار تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية والهيئات الوطنية. 

وقام بتوقيع البروتوكل الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية  والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية. 

وشهد البروتوكول حضور الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة رئيس مجلس الأمناء والعديد من قيادات الجامعة والمسؤولين بوكالة الفضاء المصرية.

ويشمل البروتوكول العديد من مجالات التعاون المرتبطة بعلوم الفضاء، كما يتضمن الاتفاق مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والمشروعات البحثية لتحقيق استراتيجية الجامعة وأهداف التنمية المستدامة.

تعزيز مهارات طلاب جامعة الملك سلمان الدولية 

وأكد رئيس جامعة الملك سلمان الدولية أهمية هذا التعاون لكون وكالة الفضاء المصرية أحد المؤسسات الوطنية الهامة، حيث يمكن من خلالها صقل خبرات الطلاب وتعزيز مهاراتهم، بالإضافة الى اجراء المشروعات البحثية الهامة مما يسهم في تنفيذ استراتيجية الجامعة.

مواد متعلقة

جامعة حلوان تفتح باب التقديم لدورة اللغة الإنجليزية

التعليم العالي تشارك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية

معهد بحوث الإلكترونيات يشارك في قمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربائية

زراعة عين شمس تشارك في معرض "أجرينا الدولي"

اليوم| انطلاق فعاليات الموسم الثقافى في جامعة القاهرة

بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للانتخابات

التعليم العالي تعلن خروج مصابي حادث القطار من مستشفى المنيا الجامعي

انعقاد المنتدى الدولي الأول لنظم التقييم الإلكترونية
الجريدة الورقية