عاجل
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 177 صحفياً في غزة حزب الله: استهدفنا كرمئيل وتسفعون بصلية صاروخية
الإثنين 14 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

طلاب المدارس أمام السيسي: الحرب ضد الإرهاب لا تقل عن نصر أكتوبر

طلاب المدارس
طلاب المدارس

تحدثت الفنانة سهر الصايغ برفقة مجموعة من طلاب المدارس، عن الحرب ضد الإرهاب وأنها لم تكن حرب سهلة، ويؤكد طلاب المدارس على أن هذه الحرب لا تقل عن 73.

 

وشددت "الصايغ"، في الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، تحت عنوان "نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب"، على أن هذا التاريخ عاشه الجيل الحالي وكان تحديا قويا، موضحة أن الدولة المصرية تعلمت الدرس من هذا التحدي بشكل كبير، وبدأت الدولة في تطوير إمكانيات وقدرات الجيش المصري بشكل أبهر العالم.

 

ونوهت بأن القوة هي التي تحمي السلام وبدون القوة ليس هناك سلام، موضحة أنه مصر دائمًا خلف وتساند وتدعم القضية الفلسطينية.

مواد متعلقة

السيسي يشكر أبطال نصر أكتوبر: "متشكرين على معركة الشرف والكرامة"

السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا عن نصر أكتوبر بالندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة

بدء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر بتلاوة آيات الذكر الحكيم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان: الاحتلال يستخدم ذخائر متفجرة بحرب غزة

جيش الاحتلال يعلن اعتراض جميع الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه تل أبيب

رئيس الوزراء الإسباني: على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل
الجريدة الورقية