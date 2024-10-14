طلاب المدارس أمام السيسي: الحرب ضد الإرهاب لا تقل عن نصر أكتوبر

تحدثت الفنانة سهر الصايغ برفقة مجموعة من طلاب المدارس، عن الحرب ضد الإرهاب وأنها لم تكن حرب سهلة، ويؤكد طلاب المدارس على أن هذه الحرب لا تقل عن 73.

وشددت "الصايغ"، في الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، تحت عنوان "نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب"، على أن هذا التاريخ عاشه الجيل الحالي وكان تحديا قويا، موضحة أن الدولة المصرية تعلمت الدرس من هذا التحدي بشكل كبير، وبدأت الدولة في تطوير إمكانيات وقدرات الجيش المصري بشكل أبهر العالم.

ونوهت بأن القوة هي التي تحمي السلام وبدون القوة ليس هناك سلام، موضحة أنه مصر دائمًا خلف وتساند وتدعم القضية الفلسطينية.