أشرف زكي يوجه تحذير كوميدي لأحمد فهمي ومصطفى خاطر وشيكو

وجه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رسالة تحذير كوميدية خلال لقاءه مع منصة سبيسيالي الإماراتية لكلا من الفنان أحمد فهمي والفنان مصطفى خاطر بالرفد من نقابة المهن التمثيلية بعد مقلبهم الأخير فيه.

أشرف زكي وروجينا وخاطر وفهمي وشيكو



وجاء رد أشرف زكي بعد ظهور الفنان أحمد فهمي في بودكاست "فايق ورايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق والذي حكى فيه موقفا طريفا أثناء سفره مع صديقه الفنان مصطفى خاطر في مدينة نويبع قائلا "كنا قاعدين بليل متأخر ومش لاقيين حاجة نعملها فقررنا نعمل مقلب في أشرف زكي لأنه بيرد على أي حد أي وقت علشان يخدمه فعلا فكلمناه متأخر جدا وصحي من النوم مخضوض يتطمن علينا فقلناله كنا حابين بس نقولك اننا بخير عادي وسهرانين على البحر فطلب مننا نقفل التليفون فورا بعصبية وقعدنا نضحك".

https://www.instagram.com/reel/DBE2Dh-uIQo/?igsh=ZG9wNnM2aGNjaTVh

تعليق أشرف زكي على مقلب خاطر وفهمي وشيكو



وعلى هامش افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري جاء رد أشرف زكي على هذا المقلب قائلا بشكل كوميدي "أنا بحذركم يا فهمي انت وخاطر هتترفدوا ومعاكم شيكو كمان"

ومن خلالها وجهت الفنانة روجينا زوجة الفنان أشرف رسالة ضاحكة للثنائي فهمي وخاطر وقالت "الله يسامحهم ومكنتش أعرف بالموقف ده بس أنا دايما بقول أشرف زكي مش مجرد نقيب فنانين هو صاحبنا وأخونا وأبونا الروحي فعلشان كده حبوا يتدلعوا عليه".