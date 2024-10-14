خطابي: الاستثمار في طاقات الشباب هو السبيل للتنمية المستدامة

بالملتقي الإعلامي..

افتتح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من الملتقى العلمي الدولي للغة والإعلام، والذي يعقد في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت رعاية أ.د. ياسر السنباطي، نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشؤون الطلاب، والدكتورة حنان يوسف، عميد كلية اللغة والإعلام ورئيس المؤتمر.

وفي كلمته، أعرب السفير خطابي عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث البارز، الذي يناقش موضوع الإعلام الجديد وتمكين الشباب.

وذكر أن أكثر من 5 مليار شخص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، مما يشير إلى أهمية تعزيز الثقافة الرقمية لدى الشباب العربي، الذين يمثلون الشريحة الأكثر تفاعلاً مع التحولات التكنولوجية.

وأكد خطابي على ضرورة تأهيل الشباب للتعامل مع هذه التحولات من خلال التربية الإعلامية، التي تساعدهم على مواجهة التحديات مثل حماية البيانات الشخصية ومكافحة الأخبار الزائفة. كما دعا إلى الإسراع في التحول الرقمي وتوفير بيئة داعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، كجزء من استراتيجيات تنمية الكفاءات الشبابية.

وفي ختام كلمته، أبدى تقديره للجهود التي تبذلها الأكاديمية في دعم الابتكار والنهوض بجودة البحث العلمي، مشيراً إلى أهمية تعزيز المواطنة الرقمية الفعالة التي تتفاعل مع المجتمع وسوق العمل.



