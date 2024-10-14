حدث في مثل هذا اليوم| 117 عاما على مولد المشير أحمد إسماعيل

في مثل هذا اليوم من 117 عاما ولد المشير أحمد إسماعيل علي، وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، تولى المشير عدة مناصب قبل توليه وزاره الحربية.

شغل مناصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة تولى وزارة الحربية قبل عام من نصر أكتوبر وقاد الجيش لتحقيق انتصار تاريخي على إسرائيل في فبراير 1974.

كرمه الرئيس السادات ومنحه رتبة المشير تقديرًا لدوره البطولي في نصر أكتوبر ورحل عن دنيانا يوم 25 ديسمبر 1974عن عمران ناهز 57 عاما، ومازالت ذكراه خالدة في وجدان الملايين عبر الأجيال كقائد عسكري من طراز فريد رحم الله البطل المشير أحمد إسماعيل علي.