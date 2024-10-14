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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

حدث في مثل هذا اليوم| 117 عاما على مولد المشير أحمد إسماعيل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية

في مثل هذا اليوم من 117 عاما ولد المشير أحمد إسماعيل علي، وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، تولى المشير عدة مناصب قبل توليه وزاره الحربية.

شغل مناصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة تولى وزارة الحربية قبل عام من نصر أكتوبر وقاد الجيش لتحقيق انتصار تاريخي على إسرائيل في فبراير 1974.

 كرمه الرئيس السادات ومنحه رتبة المشير تقديرًا لدوره البطولي في نصر أكتوبر ورحل عن دنيانا يوم 25 ديسمبر 1974عن عمران ناهز 57 عاما، ومازالت ذكراه خالدة في وجدان الملايين عبر الأجيال كقائد عسكري من طراز فريد رحم الله البطل المشير أحمد إسماعيل علي.

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