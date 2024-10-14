وزارة العمل تطلق عدد من برامج التدريب المجانية لتأهيل الفتايات بالبحيرة

بدأت مديرية العمل بمحافظة البحيرة ، فعاليات 6 برامج تدريب مهنى مجانية ، بمركز التدريب المهنى بحوش عيسي التابع للمديرية ، لعدد 60 متدربة ، بواقع 10 متدربات فى كل برنامج تدريبي ، وذلك في مجالات : التطريز الآلي والكروشيه، والمشغولات الجلدية واليدوية، وصيانة الحاسب الآلي ، وصناعة الملابس الجاهزة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى.



وقال عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة ، إن تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ، والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية ، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية إدارة بحوث العمالة ، أو مقر مركز التدريب المهنى ، بمتابعة منى زين العابدين وكيل المديرية، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها .