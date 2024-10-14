وزارة العمل تنظم ندوة "المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، ندوة توعوية بعنوان "المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"، وذلك من خلال وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بمقر مدرسة الحجاز المشتركة ، حضرها 50 من العاملين بالمدرسة وعدد من السيدات.

وتناولت الندوة مناقشة عدة موضوعات منها : التعريف بالمساواة بين الجنسين ، وتمكين المرأة اقتصادياً في ظل قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وحقوق المرأة التي كفلها لها قانون العمل والقرارات الوزارية رقم 43، و 44 لسنة 2021 ، كما تناولت الندوة التوعية بالتشريعات والدساتير والقوانين الدولية الداعمة لفكرة المساواة ، وساعات العمل وفترات الراحة وأحكام تشغيل النساء في ظل قانون العمل ، فضلاً عن دور الدولة في حماية وتمكين المرأة اقتصادياً وتدريبها على مهن يحتاجها سوق العمل ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.



يأتى ذلك فى إطار سلسلة من الندوات التوعوية تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة لنشر التوعية والتثقيف بحقوق وواجبات المرأة وفقا للمعايير الوطنية في الدستور والقانون والقرارات الوزارية التى تساعد على تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتكثيف الندوات التوعوية للتثقيف بالمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضاف مدير المديرية، أنه قام بالقاء الندوة مروة أنس مدير إدارة المرأة والطفل ، ومؤكداً على الاستمرار في تنظيم ندوات التوعية بالحقوق والواجبات وأهم القضايا المجتمعية التي تهم العمال فى القطاع الخاص والاستثماري، ودفع خطط التنمية وزيادة الإنتاجية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لضمان توفير مناخ عمل آمن ومستقر من خلال الأجهزة التابعة للمديرية داخل المحافظة.