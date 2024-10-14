تعليم البحيرة تحتفل بذكري انتصارات أكتوبر

نظمت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الثقافة الاحتفالية الوطنية بعنوان " ابطال الحرب والسلام " وذلك على قصر ثقافة أبو المطامير ،بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 51 عاما على حرب أكتوبر المجيدة .

جاء ذلك بحضور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ،و كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، نائبا عن الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وأسامة داود رئيس مجلس مدينة أبو المطامير، ومحمد بسيوني وكيل وزارة الثقافة، وعبدالرحمن صالح رئيس مجلس الأمناء والآباء، والدكتور محمد الغراوى مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وشريف الشلمة مدير إدارة أبو المطامير التعليمية ،وجمع كبير من التنفيذين والشعبيين وقيادات التربية والتعليم ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات الأمنية .

و بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم والسلام الجمهوري، ثم فقرات فنية متنوعة عبارة عن كورال "فيها حاجة حلوة "وغناء "حنحب مين غيرها"، وأغاني وطنية وأوبريت "الحكاية من البداية" وكوكتيل وطني "ادخلوها سالمين" ثم مسرحية خط أحمر.

وأكد يوسف الديب وكيل الوزارة، أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل ملحمة وأنشودة فخر، تجسد تلاحم جيش وشعب مصر الذي أذهل العالم أجمع وشاهدة على قدرة وشجاعة قواتنا المسلحة وعبقرية التخطيط العسكري، وانها أعظم الأحداث التاريخية في العصر الحديث التي غيرت العديد من المفاهيم والأفكار السياسية والاستراتيجية والعسكرية ليس فقط في الشرق الأوسط بل في العالم كله أظهرت قوة وإرادة الجندي المصري وأبرزت افضل القيادات وقدرتها على التغلب على التحديات والصعاب

وأشار إلى أننا يجب أن نستلهم روح أكتوبر لمواصلة مسيرة العطاء والتنمية ،في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى يخوض حربا واسعة في التطوير والتنمية على كافة المجالات والقطاعات الخدمية

وأكد أن الاحتفال بذكرى أكتوبر، يدفعنا إلى بذل قصارى جهدنا ،و تحقيق التكاتف بين أبناء الوطن والحفاظ على الوحدة لإنجاز الأحداث العظيمة لرفعة الوطن، لافتا إلى أن حرب أكتوبر ستظل رمزا للوحدة والإرادة القوية للشعب المصري، واستعادة العزة والكرامة قدمت خلالها قواتنا المسلحة أروع البطولات والتضحيات، التي سطرها لهم التاريخ بأحرف من نور، وستظل محفورة في وجدان كل مصري وعربي

كما أن هذه الاحتفالية قد عبرت عن الروح والقيم الوطنية التي يتمتع بها أبنائنا الطلاب، بالمدارس والإدارات التعليمية ومستوى الموهبة الكبيرة التي يتمتعون بها، والتي ظهرت خلال الأداء الرائع و العروض المقدمة منهم خلال الحفل، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من جميع الحضور