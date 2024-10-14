مليشيا الدعم السريع تقصف المستشفى السعودي بالفاشر

عاودت مليشيا الدعم السريع، إنتهاكاتها بقصفها للمستشفى السعودي محدثة دمارا كبيرا بالمستشفى وجرح 15 من المرضى والعاملين وهي بذلك تستهدف تعطيل الخدمة.

وقال وزير الصحة والرعاية الإجتماعية بحكومة إقليم دارفور بابكر حمدين، في تصريحات صحفية، إنها تكررت هذه الجريمة مرات عديدة للمستشفى السعودي وغيره من المستشفيات بمدينة الفاشر وهي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والمسنين والنساء والاطفال، دون أدنى إحترام للقانون والمعاهدات الدولية التي تلزم بعدم الإعتداء على المستشفيات وحمايتها.

واضاف من هنا ننادي بضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة ومعاقبة مليشيا الدعم السريع على قصفها وإستهدافها للمستشفيات والمرافق الخدمية الأخرى وحمايتها في مدينة الفاشر.

وزارة الصحة بولاية شمال دارفور

وقال نثمن ونقدر جهود وزارة الصحة بولاية شمال دارفور ونشيد بدور جميع الكوادر الطبية ومبادرات الإسناد الصحي بالولاية الذين بذلوا قصارى جهدهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ونحييهم بمواصلة البذل والعطاء والإستمرار بتأدية الواجب الوطني النبيل رغم ظروف الحرب والتدوين المستمر والمحاولات المتكررة من المليشيا لإيقاف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ، وإن صمود المواطنين وبقائهم في منازلهم كان بفضل صمود الكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي بمدينة الفاشر.