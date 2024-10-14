التعليم العالي تشارك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية

شارك الدكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة، ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ممثلاً عن مصر في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، الذي عُقد في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية تعزيز التعاون بين مصر وأشقائها العرب في جميع المجالات، وخاصة في مجال الرياضة الجامعية، بما يدعم الشباب، ويمكنه من تطوير مهاراته الرياضية، ويعزز من مكانتنا الرياضية على المستوى الدولي.

وقدّم مساعد وزير التعليم العالي خالص التحية والتقدير إلى د.سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد العربي، ود.حمد الكعبي الأمين العام، وإلى كامل فريق عمل الاتحاد العربي في دولة المقر، مشيدًا بجهودهم المشكورة وحفاوة الترحيب والاستقبال، وكذلك حُسن تنظيم فعاليات الجمعية العمومية، معربًا عن تمنياته بدوام الوحدة، والوفاق والعمل المشترك المثمر في كافة ربوع الوطن العربي.

وخلال الاجتماع الذي عقد على مدار ثلاثة أيام، من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري، جرت العديد من المناقشات الهادفة التي اتسمت بروح التعاون والود، والصداقة بين الأشقاء، بمشاركة ممثلي 15 دولة عربية، حيث تم دراسة سبل وآليات تطوير الرياضة الجامعية العربية.

أجندة الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي

وثمنت الجمعية العمومية دور الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وأعربت عن تطلعها لتفعيل الرياضة الجامعية العربية، وخدمة الشباب العربي من المحيط إلى الخليج، من خلال اعتماد سلسلة من الفعاليات المهمة التي ستقام في مصر والدول العربية خلال 2024-2025، وستشمل هذه الفعاليات بطولات متنوعة تجمع الشباب العربي، ولأول مرة إقامة ملتقى سفراء الرياضة الجامعية العرب، بالإضافة إلى الرياضات الإلكترونية، والرياضات الصيفية، ومؤتمر علمي دولي، وقد تضمنت الأجندة المقترحة ما يلي:

• إقامة بطولة الشيخ زايد لكرة القدم للصالات في نسختها الثالثة، حيث تنتقل من أبوظبي إلى القاهرة تحت مسمى يجمع بين اثنين من كبار قادة وزعماء العرب، وهو "بطولة زايد – السيسي لكرة القدم للصالات"، في ديسمبر 2024.

• لأول مرة في الوطن العربي، ستقام بطولة للرياضات الإلكترونية بعنوان "كأس الربيع للرياضات الإلكترونية" في مصر عام 2025، وتأتي هذه البطولة تماشيًا مع اهتمامات جيل الشباب والتطور التكنولوجي المتزايد على مستوى العالم.

• ستقام "البطولة العربية الأولى لكرة السلة 3×3" في مصر عام 2025، ومن المنتظر أن تجمع 32 فريقًا للسيدات، و32 فريقًا للرجال من شباب الجامعات من كافة الدول العربية الشقيقة.

• ستقام "بطولة العلمين للرياضات الجامعية العربية الصيفية" خلال صيف 2025، حيث ستشهد تجمعًا عربيًا حاشدًا يتبارى فيه شباب الجامعات العربية في مجموعة متنوعة من الرياضات، وستقام البطولة بالتزامن مع "مهرجان العالم علمين" في مدينة العلمين الجديدة الساحلية.

• سيُعقد "ملتقى سفراء الرياضة الجامعية العرب" في مصر في سبتمبر 2025، وهو أول برنامج من نوعه يجمع شباب الرياضة الجامعية العربية تحت مظلة واحدة.

• سيُعقد المؤتمر العلمي الدولي بعنوان "الشباب ومستقبل الرياضة الجامعية والتنمية المستدامة في الوطن العربي" في مصر من 18 إلى 21 سبتمبر 2025، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للرياضة الجامعية، وبالتعاون مع العديد من الهيئات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة.

• كما ستقام هذا الشهر البطولة العربية لألعاب الشاطئ في مدينة أكادير بالمغرب الشقيق، بينما ستُعقد البطولة العربية للتايكوندو في مارس 2025 في مدينة عمان بالأردن الشقيق.



وجدير بالذكر أن الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، منذ تأسيسه عام 2002، يعمل على تعزيز أواصر التعاون بين طلاب الجامعات العربية من خلال ممارسة الرياضة، مع السعي لتطوير الرياضة الجامعية العربية والارتقاء بها إلى أفضل المستويات العالمية.





