الدقهلية تناقش الموقف التنفيذي بتطبيق قانون المحال العامة

عقد اللواء محمد صلاح ابو كريشه السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اجتماعا موسعا لمسئولي تطبيق قانون المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.



وتابع السكرتير العام خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الخاص بتطبيق قانون المحال العامة بالمراكز والمدن والاحياء والقري بنطاق المحافظة وذلك من خلال اللجنة المشكلة في كل مركز ومدينة وحي برئاسة نائب رئيس المدينة والتعرف علي المعوقات في هذا الشأن.



وشدد السكرتير العام، على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال لجان تفعيل قانون المحال العامة بمراكز ومدن المحافظة حرصا على تطبيق القانون حفاظا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين وكذلك تفعيل اللجان الفرعية بالوحدات المحلية القروية، مشيرًا إلى اهمية تعريف المواطنين بمميزات القانون أهمية تقنين أوضاع المحال العامة لصالح المواطنين.



وفي ذات السياق وجه السكرتير العام، لاهمية تفرغ القائمين علي هذا العمل لانجازه وعدم تكليفهم بالعمل في ادارت اخري الي جانب عملهم وكذلك توفير كافة الاجهزة اللازمة لهم لأداء عملهم في ملف قانون المحال العامة علي اكمل وجه.