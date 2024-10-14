افتتاح أسبوع التهيئة للطلاب الجدد والقدامى في "بنات عين شمس"

افتتحت الدكتورة أميرة يوسف، عميد كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس أسبوع التهيئة واستقبال الطلاب الجدد والقدامي بالكلية، وسط أجواء من البهجة والسعادة، إلى جانب عقد الندوات التعريفية عبر وحدة الوافدين، والعمل على التواصل بين الطلاب الجدد والقدامي لنقل الخبرات داخل الكلية.

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وبرئاسة الدكتوره أميره يوسف،عميد الكليه الندوة .

وشارك في افتتاح أسبوع التهيئة واستقبال الطلاب الجدد ،الدكتوره أسماء زعزع وكيله الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتوره هبه بركات وكيله الكليه لشئون خدمه المجتمع والبيئة، حيث تهدف الأنشطة المتنوعة إلى إلي بناء مجتمع متنوع ومحرك للتنمية وتنمية الابتكار والإبداع. وتم تكريم الطالبات الوافدات والمتفوقين علميا فعاليات أسبوع تهيئه الطالبات الجدد بالكلية.

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل دعم الابتكار والإبداع وتنميه القدرات وتنميه المهارات و المشاركه في الأنشطة المتنوعة داخل الكلية لحصد الجوائز في المسابقات المختلفة، سواء كانت ثقافيه أو رياضية وعلمية وفنية وغيرها.