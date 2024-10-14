رفع المخلفات من أمام مركز شباب دار السلام

شدد اشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على تطوير الخدمات ورفع مستويات النظافة والاستجابة الفورية لكافة الشكاوى والمقترحات الواردة لراحة المواطنين.

وتابع نائب محافظالقاهرة جهود حي دار السلام برئاسة اللواء عبد التواب محمد، وبالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية رفع مخلفات وتسوية قطعة بحي دار السلام أمام مركز الشباب.

واستجابت الأجهزة المعنية على الفور وتم رفع مخلفات الرتش ونواتج الاعمال من امام مركز شباب دار السلام لاستخدام المعدات عبر رفع ١٠ نقلات بوزن السياره الواحدة ٢٠ طن ليكون اجمالي ما تم رفعه ٢٠٠ طن .

المتابعة المستمرة والتواجد الميداني المستمر لمتابعة كافة المستجدات و المخالفات على ارض الواقع

ووجه نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة المتابعة المستمرة والتواجد الميداني المستمر لمتابعة كافة المستجدات و المخالفات على ارض الواقع لرفعه اولا بأول و عدم عودة المخلفات والتراكمات مرة اخرى وتفعيل دور مشرفي المربعات لرصد اية مخالفة.

وياتي ذلك في إطار تنفيذ التوجيهات المستمرة بالاستجابة لشكاوى المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة وتطوير المظهر العام الحضاري المتميز و الحفاظ على البيئة و الصحة العامة طبقا لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

يذكر ان تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بدء قيام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة فى تنفيذ المشروع المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat للفراغات العامة بالأماكن التى تم اختيارها بمدينة الأسمرات ضمن استعدادات المحافظة للمؤتمر الحضرى العالمى الذى ستستضيفه مصر فى الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر .

وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن المشروع يهدف لعمل مساحات وفراغات عامة لقاطنى الأسمرات لإحداث أثر مستدام يسهم فى خلق حياة ثقافية، واجتماعية، وترفيهية بالمكان، وتخصيص أماكن للعب والترفيه مع مراعاة معايير الأمن والسلامة .



وأشار محافظ القاهرة إلى حرص محافظة القاهرة الكبير على إنجاح هذا المنتدى بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها الإقليمية والدولية، وكونه ثاني أكبر حدث أممى ضمن أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، وأهم حدث عالمي حول التحضر والتنمية العمرانية الشاملة للجميع، مؤكدًا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بجهد وبشكل متكامل مع كل الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم هذا الحدث الضخم.



ولفت محافظ القاهرة إلى أنه سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات والزيارات تحت عنوان "أسبوع القاهرة الحضري" وذلك قبل أسبوع واحد من بدء فعاليات المنتدى، لمناقشة جميع الموضوعات التي تمس التنمية الحضرية، وسيتم تنظيم "أسبوع القاهرة الحضري" بشكل تشاركي، إذ يضم فعاليات وأنشطة متنوعة وجولات ميدانية، فضلاً عن الأنشطة الخاصة لدمج جهود جميع المؤسسات والأفراد وفئات المجتمع وإبراز دورهم في عملية التنمية المستدامة، وتبني حلول مبتكرة لتحسين جودة الحياة.



