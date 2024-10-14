رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع انتظام العملية التعليمية للطلاب الجدد

تابع الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية انتظام العملية التعليمية للطلاب الجدد الملتحقين بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة،مهنئًا الجميع ببداية العام الدراسى الجديد، ومتمنيًا لهم عامًا موفقًا، حافلًا بالتوفيق والنجاح والإنجاز.

وأكد الدكتور عربى كشك، أن الجامعة حريصة على إكساب الطلاب المعارف والمهارات من خلال برامجها التكنولوجية المتميزة والتي تؤهل الطلاب للإلتحاق بسوق العمل وتناسب وظائف المستقبل،بالإضافة إلى تخريج جيل تكنولوجى متميز قادر على المنافسة فى سوق العمل، واكتساب مهارات ووظائف المستقبل، والمشاركة فى عملية التنمية المستدامة،مشيرًا الى تطلعه منظومة تعليمية متكاملة تساهم في إطلاق طاقات الإبداع والتميز لدى الطلاب.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على التحلى بروح التواصل والتعاون والإحترام المتبادل،وتحمل المسئولية، وان يكونوا خير سفير للجامعة،مؤكدًا على ضرورة المشاركة الفعّالة للطلاب فى الأنشطة الطلابية والرياضية المختلفة، وذلك فى إطار سعى الجامعة لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم في المجالات المختلفة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى اهتمام الجامعة بريادة الأعمال، وتعزيز روح الإبتكار والتميز،والقدرات التنافسية، ومهارات رواد الأعمال، وكذلك تأهيل الطلاب للمشاريع الريادية، وتوفير كافة احتياجاتهم ليكونوا رواد أعمال ناجحين وقادة للمستقبل.

واختتم "كشك" تصريحاته بأن الجامعة انتهت من كافة الترتيبات والتجهيزات لبدء عام دراسي علمى وتعليمي وبحثى متميز ملائم للطلاب، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز المدرجات، والمعامل، وكافة الخدمات اللوجستية المُقدمة للطلاب في سبيل حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة، وتوفير كافة الاحتياجات التى تضمن انتظام سير العملية التعليمية.