تكريمات لأبطال أكتوبر باحتفالية القومي للسينما بذكرى نصر أكتوبر

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر، يقيم المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر وبمشاركة مكتبة مصر العامة بالدقي، احتفالية بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة الحادية والخمسين وذلك الأربعاء ١٦ أكتوبر في تمام الساعة ١٢مساء بمقر مكتبة مصر العامة بالدقي، يعرض خلالها فيلم "المحارب أحمد بدوي" للمخرج عاطف شكري من انتاج المركز القومي للسينما ٢٠١٥. وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وعقب عرض الفيلم، تقام ندوة تديرها الكاتبة /أمل عبد المجيد لمناقشة الجمهور من خلال مشاهدتهم للفيلم والحديث عن ملحمة أكتوبر المجيدة. كما تستضيف الندوة أبطال أكتوبر ويتم تكريم كلا من الدكتور /عرفة أحمد حسن قائد سرية بحرب أكتوبر والكاتب الكبير/أحمد سويلم مقاتل بحرب أكتوبر والمهندس /سعيد قطايف مهندس عمليات ورسام خرايط حرب أكتوبر وهو أحد أبطال أكتوبر ويتحدثون خلال اللقاء عن بطولات ومعارك أكتوبر المجيدة . وذلك بحضور السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة و مدير التصوير الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما و ومخرج الفيلم الأستاذ عاطف شكري.

جدير بالذكر أن فيلم (المحارب) هو فيلم تسجيلي ينتمي الي نوعية أفلام السيرة الذاتية ويتناول الفيلم قصة بطولة الفريق أحمد بدوي أحد رموز حرب أكتوبر المجيدة.

تشرف على الفعاليات الكاتبة /أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف .

تقام الاحتفالية الإثنين ١٦ أكتوبر في تمام الثانية عشر ظهرا بمكتبة مصر العامة بالدقي.