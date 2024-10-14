وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفى وادي النطرون التخصصي

قام الدكتورالسيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة،بزيارة تفقدية لمستشفى وادى النطرون التخصصي، حيث تفقد الاستقبال والطوارئ، فى وجود الفريق الطبي بأقسام الطوارئ ، وإستطلع رأى المرضى بالطوارئ عن مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة.

وتفقد أقسام الرعاية المركزة والحضانات حيث تواجدت الفرق الطبية فى أماكن عملها ،ثم تفقد قسم الأشعة والمعامل وتابع سير العمل بهما والتأكد من وجود الفريق الطبي .

وتابع سير العمل بالمستشفى للإطمئنان على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ،وتقييم مدى اإتباع المستشفى لإجراءات ومعايير الجودة ومكافحة العدوى بالعنايات المركزة ، والحضانات والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة بالمستشفى ، بالإضافة إلى جميع أعمال السلامة والصحة المهنية .

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع قطاعات العمل بالمنظومة الصحية بالبحيرة، هدفها هو تقديم الرعاية الطبية بصورة لائقة للمريض البحراوى ، وأن هناك إهتمام كبير من الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة .

وشدد على تقديم كل الدعم لكافة مستشفيات البحيرة، دون النظر لتابعيتها لمديرية الصحة أو غيرها، موضحا أننا جميعا فريق واحد هدفنا هو تقديم أفضل خدمة طبية لأبناء البحيرة.