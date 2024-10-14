مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم سبارة ميكروباص مع سيارة نقل على طريق طناح جديدة الهالة التابعة لمحافظة الدقهلية.



تلقى اللواء مجدى عبد العزيز مدير امن الدقهلية، اخطارا من مأمور مركز شرطة المنصورة يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق طناح جُديدة الهالة وعلى الفور إنتقل ضباط مركز شرطة المنصورة إلى مكان البلاغ .

و بالفحص تبين أن أثناء سير السيارة الميكروباص قد اختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة السرعة الزائدة مما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بسيارة نقل مما أسفر عن مصرع محمود محمد عيد محمود 47 سنة مقيم بدمياط وإصابة أحمد محمد عيد محمود 42 سنة الاعصر من دمياط بنزيف بالمخ وتامر محمد السيد 50 سنة دمياط بكسر بالقدم اليسر و كسر الزراع الايسر. عبده جمال الزير 29 سنة دنديط ميت غمر بجرح قطعى بالوجه وتم نقلهم جميعا لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق