موعد مباراة الجزائر وتوجو بتصفيات أمم أفريقيا الليلة

يحل منتخب الجزائر ضيفًا ثقيلًأ مساء اليوم الإثنين، على نظيره منتخب توجو في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا، ويحتضنها ملعب كيجي بتوجو.

ويحتاج المنتخب الجزائري نقطة وحيدة خلال مباراة توجو من أجل ضمان التأهل إلى مسابقة كأس الامم الأفريقية 2025، والمقرر إقامتها في المغرب، بشكل رسمي.

موعد مباراة الجزائر وتوجو اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة الجزائر وتوجو في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية والخامسة بتوقيت الجزائر.

القناة الناقلة لمباراة الجزائر وتوجو اليوم

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر فضائية bein sports 2.

ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا

المركز الأول: منتخب الجزائر 9 نقاط

المركز الثاني: منتخب غينيا الاستوائية 4 نقاط

المركز الثالث: منتخب توجو ىنقطتين

المركز الرابع: منتخب ليبيريا نقطة