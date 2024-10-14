استمرار فعاليات التدريب العملي المشترك صقر 138 بالغربية

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ضمن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر ١٣٨، والذي انطلق 13 أكتوبر ويستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.

جتء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، ومساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والمستشار العسكري للمحافظة، ورئيس لجنة هيئة عمليات القوات المسلحة، وساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وترأس المحافظ و مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اجتماع استعراض الفكرة الاستراتيجية «صقر ١٣٨» وقد استعرضت الجهات التنفيذية والأمنية للمحافظة خطط وسيناريوهات التعامل "الفعلي" مع عدد من السيناريوهات الافتراضية، عبارة عن مواقف طارئة لأزمات محتملة التي يمكن أن تواجه المحافظة، لاسيما سيناريو تعرض المحافظة لهجمة سيبرانية وهو من الأزمات المحتملة في ظل الوقت الراهن الذي يشهد تطورات تكنولوجية متسارعة ، حيث تم تنفيذ الخطوات المتخذة من قبل كل جهة حول كيفية المواجهة، والدعوة لانعقاد لجنة الأزمات للتواجد بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة ، كما قامت كل جهة بمهامها في التعامل مع الموقف واحتواء الأزمة " كل في نطاق مهامه واختصاصاته".

كما شهد الاجتماع عرض إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة لإمكانيات المحافظة المتاحة والموقف التعبوي لمجابهة أي أزمات أو طوارئ وخاصة للتدريب على حدوث زلزال كما تم عرض الموقف التعبوى وعرض لامكانيات القطاعات المختلفة ومنها تقرير مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة ثم استعراض تقارير مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والاتصالات والبيانات الإعلامية للمتحدث الإعلامي للمحافظة.

وأكد مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة على أن الاستعداد المسبق والتدريب الجيد يؤدي إلى حسن التعامل والحد من تداعيات أية أزمة حال وقوعها، مؤكدا على أهمية الاستمرار والجاهزية لكل السيناريوهات المحتملة سواء في مجابهة المشكلات الطارئة أو الأزمات المحتملة أو الكوارث الطبيعية " لا قدر الله " ، مع أهمية متابعة الإمكانات الفنية من المعدات والمهمات وعمل الصيانة اللازمة لها.

ومن ناحيته قدم محافظ الغربية الشكر والتقدير للقوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري وهيئة عمليات القوات المسلحة على التعاون المستمر والمثمر، لافتًا إلى أهمية التدريب المشترك مع القوات المسلحة متمثلة في قوات الدفاع الشعبي والعسكري التي تساند عمليا وفنيا منظومة العمل من العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية والهيئات والشركات والمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها في مجال التعامل ومجابهة الأزمات.

وأكد المحافظ على دور التدريب العملي المشترك بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري في الدفع بجهود المحافظة في مجابهة وإدارة الأزمات من خلال تطوير ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من خطورتها عن طريق التدريبات العملية المشتركة، حيث يساهم ذلك بشكل كبير في دعم الأجهزة التنفيذية على مستوى الجاهزية والاستعداد على مختلف الأصعدة والمستويات.

محافظ الغربية يستقبل مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ويترأس اجتماع استعراض الفكرة الاستراتيجية «صقر ١٣٨» لمجابهة الأزمات والكوارث

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، اللواء أركان حرب عبد الرحمن وهدان مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ضمن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر ١٣٨ والذي انطلق 13أكتوبر ويستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ،العميد ماجد سعودي مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، العقيد أركان حرب عمر صلاح رئيس لجنة هيئة عمليات القوات المسلحة، العقيد أركان حرب حمدي هندي مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وترأس المحافظ و مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اجتماع استعراض الفكرة الاستراتيجية «صقر ١٣٨» وقد استعرضت الجهات التنفيذية والأمنية للمحافظة خطط وسيناريوهات التعامل "الفعلي" مع عدد من السيناريوهات الافتراضية، عبارة عن مواقف طارئة لأزمات محتملة التي يمكن أن تواجه المحافظة، لاسيما سيناريو تعرض المحافظة لهجمة سيبرانية وهو من الأزمات المحتملة في ظل الوقت الراهن الذي يشهد تطورات تكنولوجية متسارعة ، حيث تم تنفيذ الخطوات المتخذة من قبل كل جهة حول كيفية المواجهة، والدعوة لانعقاد لجنة الأزمات للتواجد بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة ، كما قامت كل جهة بمهامها في التعامل مع الموقف واحتواء الأزمة " كل في نطاق مهامه واختصاصاته".

كما شهد الاجتماع عرض إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة لإمكانيات المحافظة المتاحة والموقف التعبوي لمجابهة أي أزمات أو طوارئ وخاصة للتدريب على حدوث زلزال كما تم عرض الموقف التعبوى وعرض لامكانيات القطاعات المختلفة ومنها تقرير مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة ثم استعراض تقارير مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والاتصالات والبيانات الإعلامية للمتحدث الإعلامي للمحافظة.

وأكد مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة على أن الاستعداد المسبق والتدريب الجيد يؤدي إلى حسن التعامل والحد من تداعيات أية أزمة حال وقوعها، مؤكدا على أهمية الاستمرار والجاهزية لكل السيناريوهات المحتملة سواء في مجابهة المشكلات الطارئة أو الأزمات المحتملة أو الكوارث الطبيعية " لا قدر الله " ، مع أهمية متابعة الإمكانات الفنية من المعدات والمهمات وعمل الصيانة اللازمة لها.

ومن ناحيته قدم محافظ الغربية الشكر والتقدير للقوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري وهيئة عمليات القوات المسلحة على التعاون المستمر والمثمر، لافتًا إلى أهمية التدريب المشترك مع القوات المسلحة متمثلة في قوات الدفاع الشعبي والعسكري التي تساند عمليا وفنيا منظومة العمل من العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية والهيئات والشركات والمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها في مجال التعامل ومجابهة الأزمات.

وأكد المحافظ على دور التدريب العملي المشترك بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري في الدفع بجهود المحافظة في مجابهة وإدارة الأزمات من خلال تطوير ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من خطورتها عن طريق التدريبات العملية المشتركة، حيث يساهم ذلك بشكل كبير في دعم الأجهزة التنفيذية على مستوى الجاهزية والاستعداد على مختلف الأصعدة والمستويات.